Base Usaf bloccati gli stipendi dei dipendenti

I sindacati dei lavoratori italiani della Base Usaf di Aviano, Uiltucs e Fisascat, che ieri avevano incontrato il prefetto di Pordenone, Michele Lastella, hanno visto il comandante americano dello stanziamento militare che ha confermato che circa 450 lavoratori civili italiani non percepiranno lo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

