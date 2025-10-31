Baschirotto | Gioco identità e orgoglio italiano è la mia Cremonese Juve possiamo batterti

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore grigiorosso: "Giocare con tanti italiani è un vantaggio. L'attaccante che mi ha dato più problemi? Lautaro. Vardy un campione, ma niente paragoni col Leicester". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

