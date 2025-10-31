Baschirotto | Gioco identità e orgoglio italiano è la mia Cremonese Juve possiamo batterti
Il difensore grigiorosso: "Giocare con tanti italiani è un vantaggio. L'attaccante che mi ha dato più problemi? Lautaro. Vardy un campione, ma niente paragoni col Leicester". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Non cattura l'attenzione come le rovesciate di Bonazzoli o le esultanze di Baschirotto, ma Vandeputte sta stupendo tutti a suon di assist Dopo una lunga gavetta tra Serie B e Serie C, il centrocampista belga è alla sua prima stagione in Serie A, ed è tra i grandi - facebook.com Vai su Facebook