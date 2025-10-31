Bartoccini non basta la grinta Ma la classfica resta buona
BARTOCCINI 0 NUMIA MILANO 3 (20-25, 23-25, 17-25) Gardini 11, Williams 9, Bartolini 6, Perinelli 5, Mazzaro 5, Ricci, Recchia (L1), Turlà 2, Markovic 1, Kump 1, Fiesoli, Lemmens. N.E. – Baglioni, Sirressi (L2). All. Andrea Giovi.. MILANO: Lanier 13, Egonu 13, Pietrini 12, Danesi 7, Sartori 6, Bosio 1, Fersino (L1), Gelin, Cagnin. N.E. - Miner, Piva, Plak, Modesti, Kurtagic (L2). All. Stefano Lavarini.. Arbitri: Serena Salvati (RM) e Dario Grossi (RM). BARTOCCINI (b.s. 7, v. 0, muri 5, errori 16). NUMIA (b.s. 12, v. 3, muri 10, errori 7). In duemila hanno provato a dare la carica alla Bartoccini Mc Restauri Perugia che si è fatta onore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
