Baronissi Petta | Aperte le candidature per il Comitato dei Gemellaggi
Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Baronissi apre le candidature per la nomina di 10 componenti del Comitato dei Gemellaggi, organo recentemente regolamentato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 5 maggio 2025. Il Comitato, composto da membri di diritto e nominati, ha il compito di promuovere iniziative di gemellaggio, valorizzare le differenze culturali, stimolare la collaborazione tra nazioni e favorire la partecipazione attiva della comunità nelle attività internazionali del Comune. “La costituzione del Comitato dei Gemellaggi rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare i legami culturali, sociali ed economici di Baronissi con partner europei ed extraeuropei,” dichiara la Sindaca Anna Petta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
