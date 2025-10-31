Barista resta invalido dopo il vaccino | Ma è Sileri a chiedere i danni a me

Dall’ex viceministro, scriveva su Facebook, «nemmeno il mio cane farei visitare». Uno sfogo pubblicato in seguito a ictus e semiparalisi rimediati a causa dell’anti Covid. Il medico ora esige 13.500 euro entro 15 giorni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Barista resta invalido dopo il vaccino: «Ma è Sileri a chiedere i danni a me»

