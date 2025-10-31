Bari vs Cesena undicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

G ara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I pugliesi vanno a caccia di riscatto per la salvezza, mentre i romagnoli sognano in grande. Bari vs Cesena si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio San Nicola. BARI VS CESENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi stanno cercando di allontanarsi dalla zona retrocessione, ma servono conferma. La vittoria con il Mantova non basta, e di conseguenza la squadra di Caserta è chiamata ad una forte reazione per non compromettere la stagione già adesso. Tutt’altro clima si respira tra i romagnoli visto il terzo posto in classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

