Bari piange Manlio Epifania | addio all' ecologista anima di Ortogentile e Parco Gargasole

Baritoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bari dice addio a Manlio Epifania. "Agroecologista militante", come lui stesso si definiva, Epifania si è spento nelle scorse ore. Sempre in prima linea nelle iniziative a favore dell'ambiente, il suo nome era legato a esperienze come Parco Gargasole e Ortogentile, di cui era stato tra i. 🔗 Leggi su Baritoday.it

