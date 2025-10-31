Bari piange Manlio Epifania | addio all' ecologista anima di Ortogentile e Parco Gargasole

Bari dice addio a Manlio Epifania. "Agroecologista militante", come lui stesso si definiva, Epifania si è spento nelle scorse ore. Sempre in prima linea nelle iniziative a favore dell'ambiente, il suo nome era legato a esperienze come Parco Gargasole e Ortogentile, di cui era stato tra i. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Piazza Moro, a Bari fine lavori a Natale, ma il commercio piange - X Vai su X

Bari piange Michele Petrella. Il contrabbassista barese e professore dell’Orchestra della Fondazione Petruzzelli, originario di Carbonara, si è spento all'età di 56 anni a causa di una lunga malattia. - facebook.com Vai su Facebook

Bari dice addio a Manlio Epifania, il cuore verde della città - Agroecologista e presidente di Ortocircuito, ha dedicato la vita al Parco Gargasole e all’attivismo sociale. Segnala trmtv.it

Bari in lutto per la scomparsa di Manlio Epifania, pioniere dell’agroecologia e dell’attivismo urbano - Epifania è stato tra i principali promotori di esperienze di agroecologia e cittadinanza attiva, come Parco Gargasole, Ortogentile e gli orti urbani e scolastici, progetti che oggi coinvolgono ... Secondo giornaledipuglia.com

Bari piange Manlio Epifania, era il presidente del primo orto urbano. Il cordoglio del sindaco Leccese - Bari piange Manlio Epifania, agroecologista, coordinatore della comunità di Parco Gargasole e presidente di Ortocircuito Bari, il primo orto sociale urbano del capoluogo pugliese. Secondo msn.com