Bari piange Manlio Epifania | addio all' ecologista anima di Ortocircuito e Parco Gargasole

Bari dice addio a Manlio Epifania. "Agroecologista militante", come lui stesso si definiva, Epifania si è spento nelle scorse ore. Sempre in prima linea nelle iniziative a favore dell'ambiente, il suo nome era legato a esperienze come Parco Gargasole e Ortogentile, di cui era stato tra i. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Argomenti simili trattati di recente

#Bari piange Manlio Epifania, era il presidente del primo orto urbano. Il cordoglio del sindaco Leccese - X Vai su X

Bari piange Michele Petrella. Il contrabbassista barese e professore dell’Orchestra della Fondazione Petruzzelli, originario di Carbonara, si è spento all'età di 56 anni a causa di una lunga malattia. - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Manlio Epifania, anima degli orti urbani di Bari - Una vita intera dedicata alla città e alla terra Aveva 68 anni ed era un uomo sc ... Si legge su ambienteambienti.com

Bari dice addio a Manlio Epifania, il cuore verde della città - Agroecologista e presidente di Ortocircuito, ha dedicato la vita al Parco Gargasole e all’attivismo sociale. Lo riporta trmtv.it

Bari, addio all'agroecologista Manlio Epifania. Il ricordo di associazioni e volontari: «Ha seminato amore e speranza» - Era coordinatore della comunità di Parco Gargasole e presidente di Ortocircuito Bari, il primo orto sociale urbano del capoluogo pugliese ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it