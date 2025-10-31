Bari la più ricca d' Italia per i libretti postali | depositati 3 miliardi di euro

Baritoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La filiale di Bari di Poste italiane è, tra le 132 italiane, la più ricca per i depositi sui libretti postali, con oltre 3 miliardi di euro.Il dato è emerso nel corso della cerimonia per le celebrazioni dei 150 anni del risparmio postale.Bari-BAT è prima in Puglia sia per numero di libretti (846. 🔗 Leggi su Baritoday.it

