Barcellona-Elche domenica 02 novembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

La sconfitta contro il Real Madrid ha lasciato il Barcellona a -5 dai Blancos, un divario non ancora tombale ma certamente il margine di errore dei catalani si è ridotto molto per cui una vittoria contro l’Elche è sostanzialmente obbligata in tal senso. La squadra di Hansi Flick ha perso tre delle ultime cinque partite . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Barcellona-Elche (domenica 02 novembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Scopri altri approfondimenti

Matsayin masu tsaron ragar FC Barcelona: • Joan García shi ne babban mai tsaron raga ba tare da takaddama ba. • Ri?e Szczesny a matsayin madadin ana ganin dabara ce mai kyau. • Iñaki Peña, wanda yake aro a Elche yanzu, yana cikin yanayi mai kya - facebook.com Vai su Facebook

Barcellona in rimonta sul Levante. Atletico Madrid, solo pari con l’Elche - Vittoria col brivido per il Barcellona, che si aggiudica la trasferta contro il Levante valida per la seconda giornata di Liga. Scrive tuttosport.com

Iñaki Peña all'Elche, torna sul suo addio dal Barcellona: "Mi avevano chiesto di aspettare" - Il portiere spagnolo classe '99 nell'arco degli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha perso la fiducia e il posto da titolare ... Segnala tuttomercatoweb.com