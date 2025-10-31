Mentre è tutto pronto per la grande Festa di Halloween di stasera, arriva la proroga del Comune che conferma la presenza del Luna Park in città fino a domenica 16 novembre. E ai Baracconi saranno tanti gli eventi di accompagnamento al gran finale. In primis ci sarà la “ Festa del Bambino ai Baracconi a Perugia “ al loro 102º anno in città: dall’11 al 13 novembre, dalle 15 alle 20, il luna park proporrà tre pomeriggi di divertimento, con attività a misura di bambino, giochi, premi e momenti di festa, oltre alla grande novità dei dinosauri animatronici: sarà un’occasione imperdibile per le famiglie e saranno distribuiti anche biglietti nelle scuole perugine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Baracconi C’è la proroga al 16 novembre. E ora Halloween e la Festa del Bambino