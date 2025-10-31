Bando delle terre pubbliche rimosse 27 tonnellate di rifiuti dal casale di via del Risaro

Nella valle del Risaro, l’area verde tra i municipi X e XI che confina con la tenuta di Castel Porziano, sono entrate in azione le ruspe. Il loro intervento è stato richiesto per rimuovere ingenti quantità di rifiuti che erano stati sversati vicino a un vecchio casale inutilizzato.La bonifica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

