Banche politica e Bce | cosa bolle nella pentola dell’euro digitale

Ilgiornale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da queste colonne abbiamo già scritto delleuro digitale. L’argomento resta però di grande attualità e spinge a qualche nuova riflessione. Anche perché non si parla di cosa astratta, ma del prossimo tipo di moneta da tenere in tasca. Anche se non dentro a un portafoglio, bensì nello smartphone. La Bce ha aggiornato l’agenda della sua introduzione: da adesso e fino all’anno prossimo la palla passa alla politica, intesa come istituzioni europee: Commissione, Parlamento e Consiglio Ue sono chiamati a legiferare. L’euro digitale avrà bisogno di un quadro normativo entro il quale la Bce inserirà i meccanismi tecnici del suo funzionamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

