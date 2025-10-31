Banche politica e Bce | cosa bolle nella pentola dell’euro digitale
Da queste colonne abbiamo già scritto dell’euro digitale. L’argomento resta però di grande attualità e spinge a qualche nuova riflessione. Anche perché non si parla di cosa astratta, ma del prossimo tipo di moneta da tenere in tasca. Anche se non dentro a un portafoglio, bensì nello smartphone. La Bce ha aggiornato l’agenda della sua introduzione: da adesso e fino all’anno prossimo la palla passa alla politica, intesa come istituzioni europee: Commissione, Parlamento e Consiglio Ue sono chiamati a legiferare. L’euro digitale avrà bisogno di un quadro normativo entro il quale la Bce inserirà i meccanismi tecnici del suo funzionamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
La politica racconta. . Conte- 'Governo favorisce banche mentre taglia sanità e welfare' - facebook.com Vai su Facebook
MANOVRA E BANCHE @LandoSileoni a Restart: «La politica, tutta, dovrebbe spingere per abbassare le commissioni sulle operazioni bancarie.Le banche faranno la loro parte se coinvolti in specifici progetti, una tassa potrebbe essere scaricata sulla clientel - X Vai su X
Banche, politica e Bce: cosa bolle nella pentola dell’euro digitale. - L’argomento resta però di grande attualità e spinge a qualche nuova riflessione. Segnala msn.com
La Bce ferma i tassi al 2%, cosa cambia per chi ha un mutuo o pensa di chiederlo - I mutui a tasso variabile restano stabili, senza cali in vista, mentre i tassi fissi si muovono su livelli minimi di periodo: per molte famiglie può essere il momento di bloccare la rata ... Riporta quifinanza.it
Taglio dei tassi Bce rimandato, rimangono al 2%: cosa succede a dicembre - La Bce mantiene invariati i tassi d’interesse nonostante l’inflazione al 2,2%. Lo riporta quifinanza.it