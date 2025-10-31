Banca Veronese Claudio Zanon nuovo presidente
Cambio ai vertici di Banca Veronese, dove Martino Fraccaro ha lasciato la presidenza dopo una lunga carriera iniziata nel 1975. Storico direttore generale fino al 2023, Fraccaro ha deciso di dimettersi pur mantenendo il proprio ruolo in Consiglio fino all’assemblea del 2026. Al suo posto è stato nominato Claudio Zanon, imprenditore di Minerbe e vicepresidente dal 2021, mentre Lucio Leoni assumerà la vicepresidenza. La transizione arriva dopo una semestrale definita «il miglior risultato di sempre». Fraccaro ha ricordato i 50 anni trascorsi nell’istituto «prima come dipendente, poi come Direttore e infine come Presidente», spiegando di aver sentito che «era giunto il momento di lasciare spazio a nuove energie». 🔗 Leggi su Lettera43.it
