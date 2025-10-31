Ballerino casertano sarà protagonista nei migliori teatri degli Usa

Casertanews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ballerino casertano protagonisto nei teatri degli Stati Uniti. E' la storia di Francesco Mannelli, di Arienzo. Per lui davvero si può dire che il suo sogno è diventato realtà perché è entrato a far parte di una compagnia di danza classica negli States.Il bravissimo ballerino, dopo anni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Ballerino Casertano Sar224 Protagonista