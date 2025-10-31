Ballerino casertano sarà protagonista nei migliori teatri degli Usa
Un ballerino casertano protagonisto nei teatri degli Stati Uniti. E' la storia di Francesco Mannelli, di Arienzo. Per lui davvero si può dire che il suo sogno è diventato realtà perché è entrato a far parte di una compagnia di danza classica negli States.Il bravissimo ballerino, dopo anni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
(?Gabriele Bojano) Il coreografo che ha scoperto anche Lorella Cuccarini: «Una grande professionista». E sul ballerino salernitano che lanciò a «Fantastico» nel 1979 , scomparso a soli 41 anni: «Carismatico, con tecnica e personalità» - facebook.com Vai su Facebook