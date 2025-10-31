Ballando con le stelle Milly Carlucci rompe il silenzio sulla morte del fratello di Andrea Delogu | Disgrazia agghiacciante

La conduttrice Milly Carlucci e il cast di Ballando con le stelle si sono stretti intorno ad Andrea Delogu, esprimendo parole di affetto e vicinanza in questo suo momento di grande dolore.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci rompe il silenzio sulla morte del fratello di Andrea Delogu: "Disgrazia agghiacciante" - La conduttrice Milly Carlucci e il cast di Ballando con le stelle si sono stretti intorno ad Andrea Delogu, esprimendo parole di affetto e vicinanza in questo suo momento di grande dolore.

Andrea Delogu, le prime parole dopo la morte del fratello Evan: «È un momento devastante». Il dolore, il funerale e il futuro a Ballando con le stelle - Andrea Delogu, conduttrice e concorrente dell'attuale edizione di Ballando con le stelle, è stata travolta dal dolore per la morte del fratello Evan, appena 18 anni.

Milly Carlucci dopo la tragedia di Andrea Delogu: "Aggiacchiante quello che è successo. Sabato..." - A La Vita in Diretta Milly Carlucci ha commentato la morte del fratello di Andrea Delogu e confermato che Ballando con le Stelle non si fermerà ...