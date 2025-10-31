Ballando con le Stelle | il dramma e il sostegno della famiglia di Alix Earle

Un episodio emozionante ha catturato l'attenzione di "Dancing With the Stars", con Alix Earle e sua matrigna Ashley Dupré protagoniste di un momento toccante. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Ballando con le Stelle: il dramma e il sostegno della famiglia di Alix Earle

Argomenti simili trattati di recente

Tutto il cast di "Ballando con le Stelle" si è stretto attorno ad Andrea Delogu per la grave perdita. - facebook.com Vai su Facebook

Riavvolgiamo il nastro Gli highlights, le clip e la seconda puntata integrale sono disponibili su #RaiPlay! https://bit.ly/BallandoConLeStelle-Highlights… #BallandoConLeStelle - X Vai su X

Andrea Delogu, così ha saputo della morte del fratello: Ballando sotto choc, telefonate e reazioni - Ballando con le Stelle, clima mesto e concorrenti increduli per il grave lutto che ha colpito Andrea Delogu L'articolo Andrea Delogu, così ha saputo della morte del fratello: Ballando sotto choc, tele ... Segnala msn.com

Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera - Nessun concorrente è stato eliminato nella seconda puntata dello show, e nessuno è andato al ballottaggio. Secondo tg24.sky.it

Beppe Convertini: «Sono un uomo medio che balla per mamma. Il concorso "Il più bello d'Italia" fu un gioco. Il calendario sexy? Una bella esperienza» - «Sei sempre stato l’uomo medio, il conduttore medio, uno che guardi 360 giorni l’anno ma poi manco ... Lo riporta ilmessaggero.it