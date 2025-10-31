Balenciaga e Alaïa Ricerca eleganza La grande mostra

di Olga Mugnaini Quando nel 1968 la Maison Balenciaga chiuse, Azzedine Alaïa era un giovane stilista emergente. Nonostante ciò fu chiamato dalla storica vicedirettrice generale della Maison, Mademoiselle Renée, a scegliere una selezione di creazioni di Balenciaga, per rielaborarle e rinnovarle, senza tradirle. Alaïa partì dalle forme, dall’architettura dei tagli e dall’abilità tecnica di ogni capo di Balenciaga per iniziare il suo lavoro e andare avanti, collezionando personalmente alcuni abiti più rappresentativi del maestro. A queste due icone assolute della moda francese è dedicata la mostra ospitata dal Museo del Tessuto di Prato dal titolo di Azzedine Alaïa e Cristóbal Balenciaga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

