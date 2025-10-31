Bagnacavallo nasce la stamperia libera dove l’incisione incontra l’innovazione sostenibile
A partire da sabato 22 novembre prenderà ufficialmente avvio lo “Spazio RAMe – Stamperia Libera”, nuovo progetto ospitato all’interno della Scuola comunale d’Arte “Bartolomeo Ramenghi” di Bagnacavallo e dedicato all’incisione e alla stampa d’arte con approccio sostenibile. Promosso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondisci con queste news
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna nasce dall’accordo tra nove amministrazioni della provincia di Ravenna: ne fanno parte Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul S - facebook.com Vai su Facebook
Bagnacavallo, ’Libera la musica’ chiude al Goldoni - L’ultimo appuntamento della quarta stagione di ’Libera la musica’ si svolgerà stasera al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, In concerto, alle 21, a ’La fonte musica’, un ensemble fondato e diretto da ... Segnala ilrestodelcarlino.it