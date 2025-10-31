Bagaglio a mano gratuito sui voli e rimborsi più semplici le nuove regole approvate dal Parlamento Ue

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissione Trasporti e Turismo ha votato un nuovo documento che modifica i diritti dei viaggiatori europei. Le nuove disposizioni cancellano i sovrapprezzi imposti dalle compagnie europee: dalle procedure di rimborso al taglio dei costi per il check-in. Partita la trattativa con il Consiglio Ue per il testo definitivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

