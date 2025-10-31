Backup separato dei file RAW e UI minimal per la scheda Crea in arrivo su Google Foto

L'ultima versione di Google Foto nasconde un'importante modifica nella gestione del backup dei file RAW e una nuova UI per la scheda Crea. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Backup separato dei file RAW e UI minimal per la scheda “Crea” in arrivo su Google Foto

