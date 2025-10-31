Baciò una ragazzina di 12 anni 77enne picchiato dai parenti della minore | padre e patrigno a processo

Un uomo di 77 anni è stato accusato di aver molestato una 12enne e ha patteggiato una pena a due anni per violenza sessuale aggravata. Ora ha deciso di portare in tribunale il padre e il patrigno della minore che, insieme ad altri familiari, avrebbero organizzato un agguato per fargliela pagare. Il processo è iniziato, chiesto risarcimento di oltre 46mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

