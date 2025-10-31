Baby vandali ancora in azione la denuncia dei residenti | Siamo esasperati

“Le persone del quartiere sono esasperate”. A parlare, via social sulla pagina “Sei di Villasanta se”, sono degli abitanti di Villasanta. E l’oggetto del contendere sarebbero ancora i ragazzi della zona, autori di una nuova ‘bravata’ dopo il caso denunciato appena mercoledì, 29 ottobre, dei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Montebelluna, spaccano a sassate il monitor della stazione: denunciati sette baby vandali, le famiglie dovranno pagare i danni - X Vai su X

Bologna, 30 ottobre 2025 – Abbiamo acquistato casa a Bologna, ma siamo preoccupati. In 40 anni a Milano non ci hanno mai rovinato le vetture, qui in 15 giorni abbiamo subito atti vandalici alla mia auto e a quella di mio figlio. Il proprietario del garage mi ha - facebook.com Vai su Facebook

Montebelluna, spaccano a sassate il monitor della stazione: denunciati sette baby vandali, le famiglie dovranno pagare i danni - Treviso, il gruppo di studenti tra 14 e 17 anni protagonista di atti di vandalismo. Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Sassi dei binari contro i monitor della stazione: denunciati sette baby vandali - Sette minori denunciati dai Carabinieri di Montebelluna per il danneggiamento dei monitor della stazione ferroviaria. Segnala nordest24.it

Baby-vandali a scuola: "Danni e imbrattamenti" - Durante l’incursione notturna all’Istituto Enriques ignoti hanno svuotato l’estintore nei corridoi e si sono accaniti contro i distributori automatici . Da msn.com