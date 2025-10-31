Baby gang la Lega protesta contro se stessa | Governo e Regione assenti sulla sicurezza
Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Veneto, commentando le notizie sul flash mob organizzato dal Carroccio dopo l’aggressione di un ambulante da parte di una baby gang a Piove di Sacco, commenta sarcastica: «Se la Lega protesta contro l’episodio di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Baby gang in azione in via Don Bosco a #Napoli, nei pressi di piazza Carlo III. Un 17enne è stato accerchiato e colpito con cocci di bottiglia al culmine di una lite. La vittima è ricoverata all’ospedale Pellegrini e ha rischiato la vita. La polizia di Stato ha identific - facebook.com Vai su Facebook
Baby Gang ai domiciliari. @BezzazRajae ci racconta chi sono i maranza Guarda il video al link: https://striscialanotizia.mediaset.it/news/baby-gang-ai-domiciliari-rajae-ci-racconta-chi-sono-i-maranza_885018… #Striscialanotizia #RajaeBezzaz #BabyGang - X Vai su X
«Baby gang, la Lega protesta contro se stessa: Governo e Regione assenti sulla sicurezza» - La capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Veneto attacca il centrodestra dopo il flash mob organizzato dal Carroccio in seguito all’aggressione di un ambulante a Piove di Sacco ... Scrive padovaoggi.it
Baby gang e violenza giovanile: impennata di casi - Il mondo della politica alla luce dei ripetuti casi portati alla ribalta dalla cronaca si interroga e prova a trovare possibili soluzioni ad un fenomeno che rischia di finire fuori controllo, con tutt ... Secondo padovaoggi.it
Baby Gang, convalidato l'arresto. La sua difesa: «A casa ho una collana da 200mila euro, ho la pistola per difendermi» - Convalidato l'arresto del trapper da parte della gip di Milano Fiammetta Modica. Riporta leggo.it