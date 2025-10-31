Babbi sempre al top Le sue dolcezze volano a Dubai
di Chiara Arcesi Passione. Tradizione. Innovazione. Espansione globale. Gli ingredienti del successo che contraddistingue l’ azienda dolciaria Babbi nel cuore della Romagna. Un’eccellenza artigianale raccontata al mondo, partecipando all’appuntamento ottobrino della fiera internazionale dell’ospitalità “Host” a Milano. "Sin da bambino respiravo i profumi delle cialde e sentivo i rumori delle macchine manuali", ricorda Gianni Babbi, figlio di Giulio, nipote di Attilio, il fondatore del marchio nel lontano 1952. Insieme ai fratelli Carlo, Piero, alla quarta generazione e alle 240 persone che collaborano con l’azienda, Gianni ancora oggi porta avanti la tradizione familiare di produzione di specialità dolciarie, con il desiderio di trasferire le proprie esperienze raccontando un vissuto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
La dolcezza del Natale è tutta qui Tre piccoli Babbi Natale THUN pronti a portare calore, sorrisi e un pizzico di magia nelle vostre case Scopri la nuova collezione natalizia nel nostro store a Rende – Viale della Resistenza 202 ? 0984 461969 | What - facebook.com Vai su Facebook
Babbi sempre al top. Le sue dolcezze volano a Dubai - Gli ingredienti del successo che contraddistingue l’azienda dolciaria Babbi nel cuore della ... Come scrive msn.com