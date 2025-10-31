Babbi sempre al top Le sue dolcezze volano a Dubai

di Chiara Arcesi Passione. Tradizione. Innovazione. Espansione globale. Gli ingredienti del successo che contraddistingue l’ azienda dolciaria Babbi nel cuore della Romagna. Un’eccellenza artigianale raccontata al mondo, partecipando all’appuntamento ottobrino della fiera internazionale dell’ospitalità “Host” a Milano. "Sin da bambino respiravo i profumi delle cialde e sentivo i rumori delle macchine manuali", ricorda Gianni Babbi, figlio di Giulio, nipote di Attilio, il fondatore del marchio nel lontano 1952. Insieme ai fratelli Carlo, Piero, alla quarta generazione e alle 240 persone che collaborano con l’azienda, Gianni ancora oggi porta avanti la tradizione familiare di produzione di specialità dolciarie, con il desiderio di trasferire le proprie esperienze raccontando un vissuto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

