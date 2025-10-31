BMore | con gli adeguati assetti l’impresa cresce

Imprese: adeguati assetti e controllo di gestione, solidità e crescita si costruiscono così Silvio Bertucci spiega il ruolo strategico della consulenza integrata di B.More, a partire da adeguati assetti e controllo di gestione. “Il nostro target? Le PMI”. “Non si tratta solo di un obbligo di legge, ma di efficienza aziendale”, spiega Silvio Bertucci, dirigente dell’Area Contabilità, Fiscalità e Controllo di Gestione di B.More (https:shorturl.atMuk1T), società di consulenza integrata attiva tra Imola, Bologna, Modena e Reggio Emilia. “Affrontare il tema dell’assetto organizzativo della propria azienda è un’occasione per comprenderne i margini di miglioramento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - B.More: con gli adeguati assetti l’impresa cresce

