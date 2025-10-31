Azione Catania | Serve una visione condivisa l’amministrazione Trantino dialoghi con la città

Cataniatoday.it | 31 ott 2025

“Probabilmente l’amministrazione Trantino verrà ricordata per un primato: quello di essere tra le meno dialoganti della storia recente di Catania”. Lo afferma Marco Magnano San Lio, coordinatore cittadino di Azione Catania, che interviene sul metodo di governo adottato dall’attuale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

