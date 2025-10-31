Azione Catania | Serve una visione condivisa l’amministrazione Trantino dialoghi con la città
“Probabilmente l’amministrazione Trantino verrà ricordata per un primato: quello di essere tra le meno dialoganti della storia recente di Catania”. Lo afferma Marco Magnano San Lio, coordinatore cittadino di Azione Catania, che interviene sul metodo di governo adottato dall’attuale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altre letture consigliate
CONAD Pianella Via Catania. . Per idratare la pelle durante questo autunno , prova l’azione esfoliante del sale marino con uno scrub delicato, la carezza di un burro corpo a base di ceramidi e l’effetto calmante della crema piedi con urea, lavanda e salvia - facebook.com Vai su Facebook
Azione, Calenda: “Chiederemo di commissariare la Sicilia” http://dlvr.it/TNr8Mj #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X