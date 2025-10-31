Avs attacca la riforma Bucci | Sanità a rischio disastro servono medici non nuovi assessori
Alleanza verdi e sinistra Liguria boccia senza mezzi termini la proposta di riforma del sistema sanitario regionale presentata nei giorni scorsi dal presidente della Regione, Marco Bucci. Secondo i rappresentanti dell'opposizione il piano non solo non risolverà le criticità esistenti, ma rischia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Avs attacca la riforma Bucci: "Sanità a rischio disastro, servono medici non nuovi assessori" - Alleanza verdi e sinistra boccia senza appello il piano sanitario del presidente Bucci: rischio disservizi, penalizzazione delle aree interne e pericolo privatizzazione. Si legge su genovatoday.it
Avs: “La riforma Bucci non risolverà i problemi della sanità ligure, anzi rischia di peggiorarli” - “La sanità ligure soffre di gravissime carenze: liste d’attesa infinite, disomogeneità territoriale, fughe verso altre regioni. Lo riporta msn.com