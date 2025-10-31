Avremmo meritato qualche punto in più Lo stop ci servirà per recuperare

Contro la Pielle Livorno non basta un buon avvio alla Ristopro Fabriano, che esce a mani vuote da uno dei campi più difficili del campionato. I biancoblù pagano caro il blackout nel finale del secondo quarto. Coach Luciano Nunzi analizza la prestazione tra rammarico e consapevolezza di una squadra in crescita, capace comunque di reagire e restare in partita fino alla fine. Domenica i cartai osserveranno un turno di riposo, prima di tornare sul parquet per un’altra sfida di altissimo livello contro la Luiss Roma. "Abbiamo fatto un gran primo tempo - dice Nunzi - ma l’ultimo minuto del secondo quarto ha condizionato la partita, dando fiducia agli avversari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

