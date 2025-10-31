Aversa viabilità straordinaria per il Ponte dei Morti | scattano i sensi unici e i divieti intorno al cimitero

Aversa. In occasione del ponte di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Aversa si prepara a gestire l'intenso flusso di cittadini atteso nei pressi del Cimitero Comunale. Con un'ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale, Stefano Guarino, vengono introdotte alcune modifiche temporanee alla circolazione per le giornate di sabato 1 e domenica .

