Aversa medico aggredito per un certificato di malattia | il dott Persico denuncia paziente e collega
Medico aggredito nello studio per un certificato di malattia: denuncia contro paziente e collega. Cresce la tensione nella medicina generale campana.. Un grave episodio di intimidazione e violenza verbale ha scosso l’ambiente della medicina generale, portando il medico Persico Pasquale a presentare una denuncia-querela presso il Commissariato di P.S. di Aversa, Ufficio Anticrimine. Al centro della vicenda, un uomo paziente del dott. Persico, che avrebbe aggredito verbalmente il medico in seguito al rifiuto di ripetere un certificato di malattia redatto in forma cartacea da un altro medico. Secondo quanto riportato nella denuncia, l’episodio si è verificato il 28 ottobre 2025, quando in una sala d’aspetto gremita di pz in attesa di essere visitati e vaccinati, un pz T. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
