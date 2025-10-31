Momenti di forte tensione si sono registrati ad Aversa, dove un noto medico di base sarebbe stato aggredito da un paziente all’interno del suo studio. A darne notizia è il portale Casertanews.it. L’episodio è avvenuto lo scorso 28 ottobre nello studio del dottor . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa: “Fammi subito il certificato”, paziente aggredisce noto medico nel suo studio