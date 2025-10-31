Avellino ultimo giorno di servizio per il sostituto commissario Roberto De Fazio
Oggi, presso la Questura di Avellino, si sono svolti i saluti per l’ultimo giorno di servizio del sostituto commissario coordinatore Roberto De Fazio. Al dirigente della quarta sezione antidroga della Questura è stata riconosciuta la medaglia d’oro al merito, a coronamento di una carriera lunga e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
