Avellino – Reggiana tra i convocati c’è un rientro

Tempo di lettura: < 1 minuto In vista della sfida contro la Reggiana, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la lista dei convocati. Tra le novità più significative, da segnalare il ritorno a disposizione – per la prima volta in stagione – di Michele Rigione, che rientra dopo il lungo stop causato da un infortunio al muscolo soleo. Il difensore centrale biancoverde ha completato il percorso di recupero e torna a disposizione dello staff tecnico. I CONVOCATI.. Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara Difensori: 2 Missori, 5 Rigione, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio Attaccanti: 7 Tutino, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 94 Insigne REPORT INFORTUNATI. 🔗 Leggi su Anteprima24.it