Avellino – Reggiana tra i convocati c’è un rientro
Tempo di lettura: < 1 minuto In vista della sfida contro la Reggiana, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la lista dei convocati. Tra le novità più significative, da segnalare il ritorno a disposizione – per la prima volta in stagione – di Michele Rigione, che rientra dopo il lungo stop causato da un infortunio al muscolo soleo. Il difensore centrale biancoverde ha completato il percorso di recupero e torna a disposizione dello staff tecnico. I CONVOCATI.. Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara Difensori: 2 Missori, 5 Rigione, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio Attaccanti: 7 Tutino, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 94 Insigne REPORT INFORTUNATI. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Calcio, la partita Avellino-Reggiana sarà trasmessa gratis in diretta su Dazn 24emilia.com/calcio-la-part… - X Vai su X
È la vigilia di Avellino-Reggiana: possibili novità in attacco #Avellino - facebook.com Vai su Facebook
Reggiana, i convocati di Dionigi per l'Avellino: sei gl iassenti - Alla vigilia della gara di campionato che vedrà la Reggiana affrontare in trasferta l'Avellino, Davide Dionigi ha reso noto l'elenco. Lo riporta tuttob.com
Reggiana ad Avellino con gamba e sacrificio: le parole di Dionigi - REGGIO EMILIA – Dopo la vittoria nel derby col Modena di martedì, per la Reggiana è già tempo di rituffarsi nel campionato. Riporta reggionline.com
Verso Avellino-Reggiana, lupi a caccia del ritorno al successo - L'Avellino ha fame di vittoria e proverà a tornare a gustare il sapore dei tre punti in occasione del lunch match dell'undicesima giornata di Serie B. Riporta msn.com