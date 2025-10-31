Avellino-Reggiana svelati i convocati | Biancolino fa le sue scelte per l' 11ª giornata
In vista del match tra Avellino e Reggiana, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara;Difensori: 2 Missori, 5 Rigione, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Calcio, la partita Avellino-Reggiana sarà trasmessa gratis in diretta su Dazn 24emilia.com/calcio-la-part… - X Vai su X
Gazzetta di Reggio. . News in Pillole della Gazzetta di Reggio Edizione di Giovedì 30 Ottobre 2025 Con Nicolò Valli, Alice Tintorri e Mattia Amaduzzi Parliamo di: - trasferta vietata ad Avellino per i tifosi della Reggiana - gli eventi ad Halloween a Regg - facebook.com Vai su Facebook
Reggiana, i convocati di Dionigi per l'Avellino: sei gl iassenti - Alla vigilia della gara di campionato che vedrà la Reggiana affrontare in trasferta l'Avellino, Davide Dionigi ha reso noto l'elenco. Riporta tuttob.com
Reggiana ad Avellino con gamba e sacrificio: le parole di Dionigi - REGGIO EMILIA – Dopo la vittoria nel derby col Modena di martedì, per la Reggiana è già tempo di rituffarsi nel campionato. Scrive reggionline.com
Verso Avellino-Reggiana, lupi a caccia del ritorno al successo - L'Avellino ha fame di vittoria e proverà a tornare a gustare il sapore dei tre punti in occasione del lunch match dell'undicesima giornata di Serie B. msn.com scrive