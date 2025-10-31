Avellino Basket batte Bergamo Castellitto | Partita fondamentale Occhi puntati sulla prossima sfida contro Roseto
Gabriele Castellitto, assistant coach del Gruppo Lombardi Avellino Basket, dichiara: “Siamo contenti e soddisfatti della vittoria contro Bergamo, per noi è stata una partita fondamentale. Avevamo bisogno di reagire dopo quei brutti venti minuti che hanno segnato le gare contro Ruvo e Brindisi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Next Match Domenica 2 novembre, il Gruppo Lombardi Avellino Basket sarà impegnato sul parquet del PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi per la sfida contro la Liofilchem Roseto. La gara, valida per la nona giornata di campionato, si disputerà a porte chi - facebook.com Vai su Facebook
IT'S GAMEDAY : Avellino Basket ?: 12:30 ?: PalaDelMauro ------ : RaiSport HD, can. 58 : Ciccio Riccio #ForzaBrindisi - X Vai su X
Riscatto biancoverde: Avellino Basket batte Bergamo - Nel turno infrasettimanale il Gruppo Lombardi Avellino Basket ha affrontato la formazione del Blu Basket Bergamo vincendo con il punteggio di 94- Da irpinianews.it
Con una solida prova corale, Avellino batte Bergamo e ritrova il sorriso - Torna al successo il Gruppo Lombardi Avellino Basket, che, nel turno infrasettimanale valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A2, ha superato ... Lo riporta basketinside.com
Avellino Basket, il riscatto: battuta la Blu Basket Bergamo. E domenica c’è Roseto - Nel turno infrasettimanale il Gruppo Lombardi Avellino Basket ha affrontato la formazione del Blu Basket Bergamo vincendo con il punteggio di 94- Scrive msn.com