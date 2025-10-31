Avanti in Coppa Italia di Serie C Le seconde linee del Renate buttano fuori la Juve Next Gen

Renate 2, esame superato a pieni voti. Il test della Coppa Italia contro la Juventus Next Gen ha permesso a chi di solito gioca meno in campionato di mettersi in luce. E secondo Luciano Foschi lo ha superato al meglio supportato anche dal risultato positivo che permette ai nerazzurri di proseguire nel cammino a scapito dei bianconeri, meno precisi dagli undici metri. "Sono contento della prestazione ma soprattutto sono contento per come si sono comportati i ragazzi. Questa partita rappresentava una valida opportunità per chi entra in campo meno spesso per dirmi che su di loro mi sto sbagliando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net