Avanti in Coppa Italia adesso il Latina aspetta la Salernitana e i suoi 2000 tifosi

Avanti in Coppa Italia dopo i calci di rigore. In un giovedì all’insegna del turn over, il Latina elimina il Perugia e accede agli Ottavi. Altra gara secca in casa dell’Arezzo, attuale capolista del girone B. Al termine dei 90’ risultato di 1-1. Una rete per tempo. Al 12’ vantaggio umbro di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Latina-Perugia di Coppa, Grifo avanti con un ritrovato Bacchin (1-0) - facebook.com Vai su Facebook

Ternana, Meccariello: "Anni difficili, adesso sto meglio e ringrazio il mister" - it ha parlato così il difensore della Ternana Biagio Meccariello: "Ringrazio il mister e il direttore ... Da tuttoc.com

Coppa Italia serie C, Latina - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Entrambi gli allenatori pensano a delle rotazioni, calcio di inizio alle ore 20:30 ... Si legge su perugiatoday.it

A Ravenna è scoppiata l’Okaka-mania: "Venire qui è stata la scelta giusta" - "Ho lavorato tanto per tornare a questo livello dal punto di vista fisico" . Come scrive ilrestodelcarlino.it