Auxerre-Marsiglia sabato 01 novembre 2025 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici convocati

Infobetting.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La beffa subita in pieno recupero contro l’Angers apre quella che si può definire la crisi del Marsiglia di De Zerbi, che alla vigilia della gara contro l’Auxerre è scivolato al terzo posto in classifica. I diplomats continuano a non vincere, e a Strasburgo c’è stato poco da fare per una squadra che fuori dall’Abbé Deschamps fatica: un punto in 5 gare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

auxerre marsiglia sabato 01 novembre 2025 ore 21 05 formazioni quote pronostici convocati

© Infobetting.com - Auxerre-Marsiglia (sabato 01 novembre 2025 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici, convocati

Contenuti che potrebbero interessarti

auxerre marsiglia sabato 01Pronostico Auxerre-Marsiglia: sfatato il tabù dello scorso anno - Marsiglia è una partita dell'undicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: tv, probabili formazioni, pronostico. Segnala ilveggente.it

Cerca Video su questo argomento: Auxerre Marsiglia Sabato 01