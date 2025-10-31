Autovettura finisce fuori strada e si ribalta a Santa Maria Nuova

Un incidente stradale, con un'uscita di strada di un veicolo, si è verificato questa mattina in via Santa Croce nella zona di Santa Maria Nuova. Il fatto si è verificato intorno alle 10. La sbandata ha comportato il ribaltamento del veicolo fuori strada. Il conducente è riuscito a uscire. 🔗 Leggi su Forlitoday.it