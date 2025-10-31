Autovettura finisce fuori strada e si ribalta a Santa Maria Nuova
Un incidente stradale, con un'uscita di strada di un veicolo, si è verificato questa mattina in via Santa Croce nella zona di Santa Maria Nuova. Il fatto si è verificato intorno alle 10. La sbandata ha comportato il ribaltamento del veicolo fuori strada. Il conducente è riuscito a uscire. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Auto fuori controllo sul viadotto finisce contro il guard rail Sassari, agenti della polizia locale al lavoro per ricostruire la dinamica Tutte le altre notizie su www.lanuovasardegna.it - facebook.com Vai su Facebook
Finisce con l'auto contro un palo, muore 21enne nell'Aquilano #incidente #18ottobre - X Vai su X
SCARMAGNO - Schianto sulla provinciale per Perosa, auto finisce fuori strada - La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea, intervenuti sul posto insieme al personale medico. Da quotidianocanavese.it
Auto esce fuori strada e finisce in un dirupo - L’incidente sulla strada per Padru, uno dei due occupanti è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Olbia ... Come scrive lanuovasardegna.it
Incidente stradale nel crotonese: autovettura finisce fuori strada - Interventi anche a Petilia Policastro, Isola Capo Rizzuto e nel centro storico di Crotone per un incendio a un cavo elettrico ... Si legge su it.blastingnews.com