Autostrada A11 | chiuso per una notte il tratto Pistoia-Montecatini Terme
L'area di servizio "Serravalle nord", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Approfondisci con queste news
Disagi in vista per chi percorre l'Autostrada Roma Fiumicino, tratto e svincolo chiuso per attività di cantiere - facebook.com Vai su Facebook
Autostrade, raffica di cantieri. La mappa delle chiusure, stop per una notte al tratto Calenzano-Barberino - Tra mercoledì e giovedì chi è diretto verso Bologna deve percorrere la viabilità ordinaria passando dalle Croci di Calenzano. Secondo lanazione.it
Autostrada del Sole chiusa, Italia divisa in due per una notte - Cantieri per l’elettrodotto di Calenzano: diverse chiusure sulla A1 Panoramica, interventi anche ad Arezzo e sulla Firenze Mare ... Lo riporta lanazione.it
Anziano contromano sull’autostrada A11, ambulanza si mette di traverso e lo ferma: tragedia evitata - Mare dove un anziano automobilista ha imboccato la carreggiata nel senso opposto di marcia percorrendola contromano per un breve tratto ... Scrive fanpage.it