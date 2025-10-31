Autore intenso e raffinato Ferzan Ozpetek esplora nel suo cinema temi come l' identità le relazioni e l' omosessualità

A utore di un cinema che esplora temi come l’identità, le relazioni e l’omosessualità, Ferzan Özpetek è uno dei registi più amati e di successo degli ultimi trent’anni. Nato a Istanbul nel 1959, e trasferitosi a Roma alla metà degli anni 70, Ferzan ha saputo unire nei suoi film le due anime che lo definiscono: quella turca, legata alla tradizione, al mistero e alla spiritualità, e quella italiana, più leggera, conviviale e ironica. Ecco i suoi film più intensi e toccanti, dall’esordio Il bagno turco a Diamanti, campione d’incassi della scorsa stagione. I “Diamanti” di Özpetek: la clip esclusiva del film con Luisa Ranieri e Jasmine Trinca X Leggi anche › “Diamanti” di Ozpetek: il cast tutto femminile sulla Scalinata di Trinità dei Monti Film Ozpetek: tutti i titoli del regista, i migliori, genere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

