Autobus precipitato a Valfurva la vicinanza del sottosegretario Frassinetti

Esprime vicinanza ai quattro studenti e all’autista coinvolti nell’incidente avvenuto questa mattina a Valfurva il sottosegretario all’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti. Lo scuolabus, con a bordo nove ragazzi diretti a Bormio, è uscito di strada precipitando nel torrente Frodolfo.Quattro. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

E' precipitato giù da un argine alto una decina di metri l'autobus con a bordo diversi studenti uscito di strada poco prima delle 7.30 di venerdì 31 ottobre, lungo l'SS300, nel comune di Valfurva (Sondrio). Il mezzo pubblico è finito nel letto del torrente Frodolfo. U - facebook.com Vai su Facebook

Autobus esce di strada e precipita in Valtellina: a bordo 9 studenti, 4 sono feriti - Un pullman con 9 studenti è finito nel torrente Frodolfo in Valfurva. Lo riporta ilfattoquotidiano.it