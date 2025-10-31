Autobus precipitato a Valfurva la vicinanza del sottosegretario Frassinetti

Esprime vicinanza ai quattro studenti e all’autista coinvolti nell’incidente avvenuto questa mattina a Valfurva il sottosegretario all’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti. Lo scuolabus, con a bordo nove ragazzi diretti a Bormio, è uscito di strada precipitando nel torrente Frodolfo.Quattro. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

