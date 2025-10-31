Autobus precipita nel torrente Feriti quattro studenti grave l' autista

AGI - Un autobus che trasportava sette studenti a Bormio è uscito di strada a Valfurva precipitando per sette-otto metri nel torrente Frodolfo. Il pullman, che si è ribaltato nell'alveo del corso d'acqua, è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco del Comando di Sondrio, intervenuti con un'autopompa e mezzi di supporto. "Sono rimasti lievemente feriti quattro ragazzi minorenni che sono stati trasportati all' ospedale Morelli di Sondalo. Sono più gravi invece le condizioni dell' autista di 39 anni, che non è però in pericolo di vita e che potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore " ha scritto in una nota Paola Frassinetti, sottosegretaria all'istruzione e al merito. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Autobus precipita nel torrente. Feriti quattro studenti, grave l'autista

