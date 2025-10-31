Autobus precipita nel torrente Feriti quattro studenti grave l' autista

Agi.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Un  autobus  che trasportava  sette studenti  a  Bormio  è uscito di strada a  Valfurva  precipitando per  sette-otto metri  nel  torrente Frodolfo. Il  pullman, che si è ribaltato nell'alveo del corso d'acqua, è stato messo in  sicurezza  dai  Vigili del Fuoco  del Comando di  Sondrio, intervenuti con un'autopompa e mezzi di supporto. "Sono rimasti  lievemente feriti quattro ragazzi minorenni  che sono stati trasportati all' ospedale Morelli di Sondalo. Sono  più gravi  invece le condizioni dell' autista di 39 anni, che non è però in pericolo di vita e che potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un  malore " ha scritto in una nota  Paola Frassinetti, sottosegretaria all'istruzione e al merito. 🔗 Leggi su Agi.it

autobus precipita nel torrente feriti quattro studenti grave l autista

© Agi.it - Autobus precipita nel torrente. Feriti quattro studenti, grave l'autista

Argomenti simili trattati di recente

autobus precipita torrente feritiScuolabus precipita in Valtellina: feriti 4 studenti e l’autista. A dare l’allarme sono stati i giovani - Un pullman con 9 studenti è finito nel torrente Frodolfo in Valfurva. ilfattoquotidiano.it scrive

autobus precipita torrente feritiScuolabus precipita in un torrente, cinque feriti - Sono cinque i feriti di un incidente avvenuto in Valtellina, dove uno scuolabus che trasportava 9 studenti verso Bormio è uscito di strada e precipitato per alcuni metri finendo nel torrente Frodolfo. Come scrive corrieredellacalabria.it

Pullman scolastico precipita in un torrente a Valfurva: salvi i sette bambini a bordo - L’incidente all’alba di venerdì 31 ottobre lungo la statale del Gavia. Secondo varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Autobus Precipita Torrente Feriti