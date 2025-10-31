Autobus esce di strada e precipita in Valtellina | a bordo 9 studenti 4 sono feriti
Uscito di strada e finito nel torrente Frodolfo un autobus con nove studenti a bordo. È successo nel territorio di Valfurva, in Valtellina. Il mezzo stava portando a Bormio i giovani quando è precipitato per alcuni metri prima di cadere in acqua. Quattro ragazzi minorenni sono rimasti feriti lievemente e sono stati portati all’ ospedale Morelli di Sondalo. Più serie le condizioni dell’ autista di 39 anni, che non è comunque in pericolo di vita e che potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Sul posto anche i vigili del fuoco di Valdisotto e i carabinieri di Tirano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Autobus esce di strada tra San Donato e Rogoredo dopo una manovra d’emergenza: sei feriti lievi Il mezzo della linea 77 ha rischiato di capovolgersi in via Sant’Arialdo per evitare un’auto in contromano. L’automobilista si è allontanato prima dell’... - X Vai su X
Autobus esce di strada tra San Donato e Rogoredo dopo una manovra d’emergenza: sei feriti lievi Il mezzo della linea 77 ha rischiato di capovolgersi in via Sant’Arialdo per evitare un’auto in contromano. L’automobilista si è allontanato prima dell’arrivo dei - facebook.com Vai su Facebook
Valfurva, bus di studenti esce di strada e precipita in un torrente - La scrittrice Rossella Milone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, racconta il suo ultimo libro "Il primo desiderio" (Neri ... Si legge su ilgiorno.it
Autobus esce di strada per evitare l’impatto con una macchina “pirata”: 5 feriti lievi - Incidente in via Sant’Arialdo a Milano: il pullman è rimasto con 2 ruote sospese sul fossato prima dell’intervento dei vigili del fuoco ... Segnala msn.com
Bus in Sudafrica esce di strada e precipita lungo un pendio: 42 vittime, tra loro una bambina di 10 mesi - Un autobus che domenica stava viaggiando dal Sudafrica verso lo Zimbabwe è uscito di strada nei pressi di un tornante su un tratto montuoso, per poi cadere lungo un pendio ribaltandosi. Da fanpage.it