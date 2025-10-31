Uscito di strada e finito nel torrente Frodolfo un autobus con nove studenti a bordo. È successo nel territorio di Valfurva, in Valtellina. Il mezzo stava portando a Bormio i giovani quando è precipitato per alcuni metri prima di cadere in acqua. Quattro ragazzi minorenni sono rimasti feriti lievemente e sono stati portati all’ ospedale Morelli di Sondalo. Più serie le condizioni dell’ autista di 39 anni, che non è comunque in pericolo di vita e che potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Sul posto anche i vigili del fuoco di Valdisotto e i carabinieri di Tirano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Autobus esce di strada e precipita in Valtellina: a bordo 9 studenti, 4 sono feriti