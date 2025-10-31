Autobus con ragazzini a bordo esce fuori strada | il volo giù nel torrente i soccorsi sul posto

Tragedia sfiorata questa mattina in alta Valtellina, dove uno scuolabus che stava trasportando nove studenti diretti a Bormio è uscito improvvisamente di strada nel territorio di Valfurva, finendo nel torrente Frodolfo dopo un volo di alcuni metri. Un impatto violento che ha fatto temere il peggio, ma fortunatamente la prontezza dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi per i giovanissimi passeggeri. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo stava percorrendo una delle strade panoramiche che costeggiano il torrente, quando per cause ancora da chiarire ha perso aderenza ed è precipitato lungo la scarpata, finendo parzialmente in acqua. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it