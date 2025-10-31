Autobus con ragazzini a bordo esce fuori strada | il volo giù nel torrente i soccorsi sul posto
Tragedia sfiorata questa mattina in alta Valtellina, dove uno scuolabus che stava trasportando nove studenti diretti a Bormio è uscito improvvisamente di strada nel territorio di Valfurva, finendo nel torrente Frodolfo dopo un volo di alcuni metri. Un impatto violento che ha fatto temere il peggio, ma fortunatamente la prontezza dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi per i giovanissimi passeggeri. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo stava percorrendo una delle strade panoramiche che costeggiano il torrente, quando per cause ancora da chiarire ha perso aderenza ed è precipitato lungo la scarpata, finendo parzialmente in acqua. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vittima un pensionato di 85 anni. Shock tra i ragazzini a bordo del bus #Oderzo #incidente #vittima #auto #autobus - facebook.com Vai su Facebook
Bulli sugli autobus, tornano le guardie giurate a bordo: «Vigilare sulle linee più frequentate da studenti e pendolari» - È pronto a ripartire da oggi il servizio di sicurezza sussidiaria sui mezzi Atap, con il ritorno a bordo delle guardie particolari giurate. Si legge su ilgazzettino.it
Autobus fuori strada nel Pavese: paura per i 20 giovani studenti a bordo - Pavia, 22 settembre 2025 – “Fortunatamente non si sono registrati feriti e tutto si è risolto solo con un grosso spavento”. Segnala ilgiorno.it