Autobotte si ribalta in galleria sull' autostrada A14 e perde il carico di gasolio lunghe code verso Pescara FOTO-VIDEO

Incidente lungo l'autostrada A14 con un'autobotte che si ribalta in galleria con sversamento del gasolio trasportato.Come riporta l'Ansa, è quanto successo nella mattinata di venerdì 31 ottobre nella galleria Castello di Grottammare mentre il veicolo procedeva in direzione Pescara.Dopo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

