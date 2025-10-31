Auto prende fuoco in garage distrutta dalle fiamme
Intervento dei Vigili del fuoco, poco prima le 23 di giovedì sera, 30 ottobre, per un incendio d’autovettura a Corno di Rosazzo, in via Michele Gortani 4. Le fiamme hanno completamente distrutto un’auto parcheggiata all’interno di un box. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
