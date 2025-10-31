Auto prende fuoco in garage distrutta dalle fiamme

Udinetoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento dei Vigili del fuoco, poco prima le 23 di giovedì sera, 30 ottobre, per un incendio d’autovettura a Corno di Rosazzo, in via Michele Gortani 4. Le fiamme hanno completamente distrutto un’auto parcheggiata all’interno di un box. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

auto prende fuoco garageAuto prende fuoco in garage, distrutta dalle fiamme - Momenti di paura a Corno di Rosazzo poco prima delle 23 di giovedì: un’auto parcheggiata in un box ha preso improvvisamente fuoco in via Michele Gortani ... Come scrive udinetoday.it

auto prende fuoco garageIncendio nel garage, auto divorata dalle fiamme nella notte - Auto in fiamme nella notte fra 30 e 31 ottobre, paura a Corno: indagano i carabinieri. Segnala ilgazzettino.it

auto prende fuoco garageGarage prende fuoco a Enemonzo: delle auto parcheggiate dentro rimane solo il telaio - Incendio in un garage a Enemonzo: due auto distrutte, nessun ferito. Si legge su nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Prende Fuoco Garage