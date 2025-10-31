Auto in fiamme a Grotte il rogo danneggia anche un’altra vettura e un palazzo
Un’auto è stata avvolta dalle fiamme questa mattina a Grotte, in via Crispi. Il veicolo, posteggiato lungo la strada, ha improvvisamente preso fuoco dal vano motore, e le fiamme si sono propagate rapidamente a un’altra auto parcheggiata accanto.L’allarme è stato lanciato da alcuni commercianti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
