Auto in fiamme a Grotte il rogo danneggia anche un’altra vettura e un palazzo

Agrigentonotizie.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’auto è stata avvolta dalle fiamme questa mattina a Grotte, in via Crispi. Il veicolo, posteggiato lungo la strada, ha improvvisamente preso fuoco dal vano motore, e le fiamme si sono propagate rapidamente a un’altra auto parcheggiata accanto.L’allarme è stato lanciato da alcuni commercianti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

auto fiamme grotte rogoDue auto a fuoco a Grotte: l’intervento dei Vigili del fuoco - Il veicolo si trovava posteggiato in Via Crispi quando improvvisamente dal vano motore si sono sprigionate le fiamme che molto velocemente ... Scrive grandangoloagrigento.it

auto fiamme grotte rogoFurgone in fiamme lungo l'autostrada (VIDEO): vigili del fuoco in azione per spegnere il rogo - Momenti di paura questa mattina (mercoledì 29 ottobre) lungo l'autostrada A4, all'altezza di Brescia, per l'incendio di un furgone che procedeva in direzione Verona. Riporta ildolomiti.it

auto fiamme grotte rogoIL VIDEO. Auto in fiamme in strada e si alza un'alta colonna di fumo: vigili del fuoco in azione - L'allarme è scattato questa mattina (30 ottobre) attorno alle 9 a Rovereto, poco lontano dal sottopassaggio lungo via Pedroni. Da ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Fiamme Grotte Rogo