Auto a metano prende fuoco in via I Maggio | i vigili del fuoco spengono l' incendio
Un'auto, alimentata a metano, ha preso fuoco verso l'ora di pranzo di venerdì 31 ottobre mentre si trovava parcheggiata lungo via Primo Maggio a Parma. L'allarme è scattato verso le ore 12 e sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco, partita dalla caserma di via Chiavari. Gli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
