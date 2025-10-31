Auto a metano prende fuoco in via I Maggio | i vigili del fuoco spengono l' incendio

Parmatoday.it | 31 ott 2025

Un'auto, alimentata a metano, ha preso fuoco verso l'ora di pranzo di venerdì 31 ottobre mentre si trovava parcheggiata lungo via Primo Maggio a Parma. L'allarme è scattato verso le ore 12 e sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco, partita dalla caserma di via Chiavari. Gli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

